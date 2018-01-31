В Краснодаре предстанут перед судом организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.

Накануне в Следственном комитете РФ сообщили, что следственными органами по Краснодарскому краю было завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ), легализации денежных средств (части 1, 2 статьи 174.1), организации преступного сообщества и участии в нем (части 1, 2 статьи 210) и неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 187 УК). Фигурантами уголовного дела являются трое мужчин. Кроме того, организатору преступлений также предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с организаций (части 1, 2 статьи 199).

По версии следствия, 42-летний обвиняемый, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, «с целью получения финансовой выгоды путем осуществления незаконной банковской деятельности и извлечения особо крупного дохода создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых своих знакомых. Между его членами имелась четкая иерархическая структура, распределение функций между участниками, общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации от возможного разоблачения».

По разработанному организатором плану фигурантами были созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот. В период с февраля 2014 года по октябрь 2016-го сумма преступного дохода, полученного сообщниками, составила более 66 млн рублей. С помощью подконтрольных организаций фигуранты причинили государству ущерб в размере более 337 млн рублей в виде суммы неуплаченного налога на добавленную стоимость.

Кроме того, организатор представил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов более чем на 57 млн рублей.

На период следствия обвиняемые были заключены под стражу. В связи с тем, что еще двое мужчин скрылись от органов следствия, они продолжают находиться в федеральном розыске.

В качестве обеспечительных мер следователем был наложен арест на имущество обвиняемых, а также членов их семей на сумму более 45 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие, финансово-экономические и психиатрические.



В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

