Депутаты Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Анатолий Аксаков и Алексей Диденко внесли в Государственную думу пакет из трех законопроектов, предусматривающих продление сроков амнистии капитала. Сообщение об этом размещено на сайте нижней палаты российского парламента.

Как поясняется, проекты поправок в федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов ( вкладов ) в банках», первую и вторую части Налогового кодекса (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций), а также в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ подготовлены для реализации инициатив президента России Владимира Путина по продлению срока амнистии капитала в 2018 году.

Согласно внесенному пакету законопроектов, в ходе второго этапа амнистии, который продлится с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019-го, в соответствующей декларации можно будет указать счета и вклады в зарубежных банках, открытые по состоянию на 1 января 2018 года, а также зарубежные счета, открытые до 1 января 2018 года и закрытые на дату подачи декларации.

Декларацию можно будет подать в любой налоговый орган или центральный аппарат Федеральной налоговой службы. Сделать это смогут как те, кто уже попал под амнистию на первом этапе, так и те, кто будет подавать декларацию впервые.

Одновременно предложено продлить до 1 марта 2019 года предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний.

В случае принятия все три закона вступят в силу со дня официального опубликования.

Напомним, амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016-го и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это они освобождались от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды. По данным Минфина , в рамках прошлой амнистии было подано около 7,2 тыс. деклараций.



На встрече с бизнесом в конце декабря Путин предложил освободить представителей бизнеса, закрывающих свои фирмы за рубежом и переводящих освободившиеся средства в РФ, от выплаты 13-процентного подоходного налога и повторить амнистию капитала, которая проводилась в РФ в 2016 году.