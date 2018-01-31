Сумма установленных требований кредиторов Спурт банка превысила 11,75 млрд рублей.

В реестр требований включены требования 1929 кредиторов первой очереди в размере 8,92 млрд рублей и 386 третьей очереди на 1,8 млрд рублей, сообщает TatCenter , ссылаясь на данные АСВ.

Напомним, банк «Спурт» признан банкротом 27 сентября 2017 года. Лицензия у банка была отозвана 21 июля. По величине активов кредитная организация занимала 183 место в банковской системе РФ.