Таковы данные Агентства по страхованию вкладов.
Сумма установленных требований кредиторов Спурт банка превысила 11,75 млрд рублей.
В реестр требований включены требования 1929 кредиторов первой очереди в размере 8,92 млрд рублей и 386 третьей очереди на 1,8 млрд рублей, сообщает TatCenter, ссылаясь на данные АСВ.
Напомним, банк «Спурт» признан банкротом 27 сентября 2017 года. Лицензия у банка была отозвана 21 июля. По величине активов кредитная организация занимала 183 место в банковской системе РФ.
Оценить:
Нет комментариев