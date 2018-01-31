Мосгорсуд отказался рассмотреть кассационную жалобу потерпевшей стороны на приговор в отношении экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, осужденной на 8,5 года колонии общего режима за хищение 113,5 млрд рублей, следует из постановления, копия которого имеется в распоряжении РАПСИ.

«С учетом приведенных данных судебные решения следует признать законными, а кассационную жалобу — не подлежащей передаче для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — говорится в решении.

Ранее Хамовнический суд Москвы признал Маркус и Екатерину Глушакову, занимавшую должность вице-президента Внешпромбанка, виновными в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере и назначил им наказание в виде девяти и четырех лет колонии общего режима соответственно. Мосгорсуд в апелляции уменьшил срок наказания Маркус до 8,5 года лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Согласно приговору, решение по иску потерпевшей стороны (Внешпромбанка) в лице Агентства по страхованию вкладов к осужденным на сумму 113,526 млрд рублей будет принято по итогам гражданского судопроизводства.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент — директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица, в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 млрд рублей.



Беджамов находится в международном розыске.