Арбитражный суд Москвы арестовал счета 10 иностранных компаний на сумму 60,8 млрд рублей в обеспечение иска Промсвязьбанка. По решению суда, в частности, арестованы 38,1% обыкновенных акций банка «Возрождение».



Иск санируемого Промсвязьбанка к принадлежащей бывшим основным собственникам банка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым нидерландской Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти компаниям был зарегистрирован 30 января. Банк требует от бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных за день до введения временной администрации.

Соответчиками по делу также выступают: «Нордан лимитед», «Атна кэпитал менеджмент инвестментс лимитед», «Скиберти лимитед», Bimersano Services Ltd (ранее нарастила свою долю в Промсвязьбанке с 0,000005% до 9,969594%), «Випасена холдинг лтд» (владела 6,67% Промсвязьбанка), «Поларима Инвестментс лтд», «Финтейлор инвестментс лимитед», Carrison corporate limited, «Питерс интернейшнл Инвестмент Н.В.»