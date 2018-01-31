Сибирский Банк Реконструкции и Развития приостановил операции по счетам юридических и физических лиц. Об этом порталу Банки.ру сообщили сотрудники дополнительных офисов финучреждения в Тюмени и Сургуте.

По словам представителя кредитной организации, сейчас в банке проходит проверка ЦБ.



«Пока ничего не известно, когда возобновятся операции. Сейчас идут проверки Центрального банка, и никакие операции не проходят. Когда они проверят, тогда они скажут. График работы остается тем же. Как проверят, так потом и скажут», — рассказала представитель допофиса в Сургуте.

Ранее источник РИА Новости в банковских кругах сообщал, что Банк России 31 января отключил от своей системы расчетов Сибирский Банк Реконструкции и Развития.

«По операциям юридических лиц сегодня был технический сбой», — заявила Банки.ру сотрудница банка в Тюмени, отметив, что также возникли проблемы и с операциями физических лиц. Информацией о том, когда будут возобновлены операции, сотрудники не располагают. «Звоните завтра», — отметила сотрудница.