Санкции, принятые Западом, оказывают определенное воздействие на российскую экономику, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT .

«Мы не получаем столько инвестиций, сколько могли бы получить. Мы имеем уровень доходности по нашим бумагам, может быть, более высокий, чем могли бы иметь. Мы имели бы больше кредитов. Привлекали бы гораздо больше кредитов для развития промышленности, для развития производства в России за счет западных банков, если бы не было этих санкций. Безусловно, влияние есть. Но я думаю, что мы всегда находим выход из сложных ситуаций. Если нам ставят здесь ограничения, значит, мы развиваем свои внутренние источники, внутренние ресурсы», — сказал глава Минфина.

Силуанов отметил, что санкции — это просто инструмент, позволяющий Западу сделать свой бизнес более конкурентным.

Во вторник, 30 января, Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в который внесены фамилии российских политиков и бизнесменов. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что этот документ приведет к новым санкциям в отношении России .