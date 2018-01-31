Министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT рассказал об отношении к криптовалютам, подчеркнув, что, по его мнению, будущее в этой сфере за блокчейном.

«Я не думаю, что за биткоином какое-то будущее. Будущее за блокчейном. Это так называемый распределенный реестр данных, который мы уже начинаем использовать в своих базах данных. Предположим, имущественные реестры можно будет хранить именно в блокчейнах. Вот за этим, я думаю, будущее. Будущее ли за криптовалютами? Сложно сказать. Думаю, что во всяком случае в ближайшее время расчеты в обычных единицах все-таки будут в приоритете», — сказал Силуанов.

По его словам, в настоящее время криптовалюты уже потеряли свою актуальность.

«Знаете, для чего они сейчас больше используются? Используются для привлечения капитала для компаний, которые хотят сделать это быстро и без всяких ограничений, которые сегодня есть на рынке привлечения заемного капитала», — отметил министр.

При этом глава Минфина подчеркнул, что государство не может находиться в стороне в этом вопросе, чтобы избежать создания пирамид.

«Оно (государство) должно смотреть за тем, чтобы не было долговых кризисов, таких вот ICO-шных или токеновых, через криптовалюты. И тот законопроект, который мы сейчас подготовили, по регулированию криптовалют, как раз направлен на то, чтобы криптовалюта тоже была под контролем государства. И здесь не должно быть каких-то махинаций, здесь не должно быть жуликов, которые быстро привлекли деньги, убежали, смотались, потом ищи-свищи их. Поэтому государство здесь не может стоять в стороне. И это должно регулироваться», — заключил Силуанов.

25 января Минфин России опубликовал проект федерального закона «О цифровых финансовых активах».