Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила определение суда о приостановке ICO подозреваемого в мошенничестве проекта «самого децентрализованного банка в мире» AriseBank.

Суд решил арестовать счета проекта и его организаторов, включая цифровые активы, чтобы не дать возможности их вывести. Инвесторам, которые считают себя потерпевшими от действий организаторов AriseBank, советуют обратиться к финрегулятору для составления жалобы.

Как говорится в жалобе, поданной SEC в суд, этот проект с помощью социальных сетей, рекламы от лица знаменитостей и других методов привлек $600 млн инвестиций и намеревался довести эту сумму до $1 млрд. AriseBank и его основатели предлагали приобрести токены AriseCoin, описывая их начинание как первый в своем роде децентрализованный банк с широким рядом продуктов и сервисов с поддержкой более 700 криптовалют. При этом утверждалось, что проект разработал приложение для автоматического алгоритмического трейдинга криптовалютами, сообщает Anycoin .

Таким образом, SEC обвиняет в AriseCoin в махинациях с незарегистрированными ценными бумагами, а также во введении пользователей в заблуждение о приобретении банка, сотрудничающего с Федеральной корпорацией страхования депозитов. Инвесторам сообщалось, что ФКСД страхует счета, открытые в AriseBank, а его клиенты также смогут получить карту VISA для удобного расчета в криптовалютах. Кроме того, в AriseBank, по мнению SEC, утаили криминальное прошлое его топ-руководителей.