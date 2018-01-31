Сбербанк запустил новый сервис, позволяющий создавать юридически грамотные документы (договоры, акты, исковые требования и др.) на базе встроенной интеллектуальной системы выбора условий документа и многовариативных шаблонов. Продукт получил название «Конструктор документов».

Как рассказали в банке, сервис позволяет создать практически любой документ — от доверенности на автомобиль до сложного договора купли-продажи — в полном соответствии с законодательством РФ. В сервис интегрирована база из более чем 1,4 тыс. шаблонов документов для бизнеса и персональных нужд, в том числе кадровые, исковые документы, доверенности, документы, связанные с интеллектуальным правом, и многое другое.

«Наша идея — избавить бизнесменов от рутинных операций — получила новое развитие в виде сервиса «Конструктор документов». Каждое предприятие неизбежно сталкивается с необходимостью готовить документацию. Создать нужный документ в корректной форме, заполнить его без ошибок, получить информацию по порядку проведения нужной юридической процедуры — все это теперь доступно любому предпринимателю буквально в несколько кликов. Благодаря новому сервису наши клиенты могут готовить любую документацию самостоятельно, не привлекая и не нанимая юристов», — комментирует директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Евгений Колбин.

В сервисе объясняется порядок действий по наиболее часто встречающимся юридическим процедурам (от процедуры организации ООО, АО, ИП до порядка вступления в наследство). «С использованием «Конструктора документов» можно быстро и безошибочно сформировать все необходимые документы под конкретный жизненный или коммерческий случай. Все формы и представленные юридические процедуры содержат ссылки на соответствующие нормативно-правовые акты и постоянно актуализируются в соответствии с изменением законодательства», — подчеркивают в Сбербанке.

Логика подготовки документа выглядит следующим образом: клиенту необходимо выбрать шаблон, ответить на несколько уточняющих вопросов в системе, и сервис в режиме реального времени создаст документ под заданные пользователем требования. Пользователь может создать свой реестр контрагентов и в дальнейшем выбирать их из списка. Реквизиты партнеров будут подставляться в договоры, акты и прочие документы автоматически.

«Конструктор документов» интегрирован в систему электронного документооборота e-invoicing. Это позволяет клиентам подписывать создаваемые документы электронной подписью и отправлять по системе e-invoicing своему партнеру для подписания в электронном виде.

Сервис доступен для подключения в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сопровождение сервиса осуществляет компания «Корус Консалтинг СНГ», входящая в группу Сбербанка.

Кроме того, Сбербанк сообщил еще об одном новшестве в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»: ее интеграция с системой «1С» (проведение платежей и получение выписок в программе «1С: Предприятие 8») стала доступна для всех клиентов интернет-банка.

В банке напоминают, что ранее возможности интеграции Сбербанка и «1С» были доступны для компаний преимущественно крупного и среднего бизнеса, работающих в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» с использованием электронного ключа (токена). Еженедельно через интернет-банк по этой схеме проходит до 20 тыс. документов, уточняет Евгений Колбин.

Теперь эта возможность доступна для клиентов, которые подтверждают свои трансакции при помощи одноразовых СМС-паролей. Это более миллиона компаний и индивидуальных предпринимателей, являющихся корпоративными клиентами Сбербанка.

Интеграция Сбербанка и «1С» реализуется посредством сервиса «1С: ДиректБанк», который встроен в современные версии программ системы «1С: Предприятие 8». «Если вы — клиент Сбербанка и хотите включить прямой обмен с банком, вам достаточно, не выходя из программы «1С», пройти авторизацию в интернет-банке (с использованием токена или СМС-пароля). Программа автоматически получит от банка все необходимые настройки и будет готова к работе», — объясняет глава отдела продвижения экономических программ фирмы «1С» Алексей Харитонов.



Корпоративным клиентам Сбербанка данная услуга предоставляется бесплатно при наличии действующего договора дистанционного банковского обслуживания.

