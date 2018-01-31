Сбербанк и проживающий в США коллекционер Юрий Трайсман уведомили федеральный суд Коннектикута о полном урегулировании спора вокруг московского торгового центра, сообщает РАПСИ.

В связи с этим дело закрыто в США, но по распоряжению суда любая из сторон может до 22 февраля потребовать возобновления производства.

Согласно материалам дела, коллекционер выступил поручителем по кредиту, выданному ООО «Силэнд» под строительство торгового центра в Москве. В 2007—2009 годах было оформлено три кредитных соглашения на общую сумму почти 620,5 млн рублей. Однако, как заявил ранее банк, в апреле 2013 года компания «Силэнд» приостановила выплаты в счет погашения долга в нарушение обязательств по кредитным соглашениям, а с июня того же года прекратились выплаты процентов по кредиту.

В процессе взыскания образовавшейся задолженности ООО «Силэнд» в октябре 2013 года объявило о банкротстве. К тому времени основным активом компании был торговый центр на Алтуфьевском шоссе, который выставили на продажу.

Сбербанк обратился в российский арбитраж с требованием к Трайсману, после чего направил соответствующее уведомление по адресу его проживания в штате Коннектикут. Как полагают в Сбербанке, коллекционер, под поручительство которого оформлялся кредит, являлся бенефициаром «Силэнда» и входил в правление компании.

Коллекционер ранее обратился в американский суд с просьбой отклонить требования банка, аргументировав просьбу тем, что претензии должны рассматриваться на территории РФ, поскольку его поручительство регулируется российским правом. В крайнем случае Трайсман просил приостановить рассмотрение дела в США, поскольку судебные разбирательства, в том числе по процедуре банкротства «Силэнда», проходили в РФ.



В апреле 2016 года американский суд вынес решение по этому спору в пользу российского банка, постановив, что ему должно быть выплачено около 309,1 млн рублей долга плюс проценты — 173,2 млн. В июне того же года Сбербанк заявил об уклонении ответчиком от исполнения постановления суда. Вскоре после этого стало известно о том, что стороны ведут переговоры об урегулировании спорных вопросов и готовят соответствующее соглашение.