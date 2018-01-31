Резидент «Сколково» TalkBank предложил своим пользователям решение, с помощью которого всего за несколько минут можно активировать криптокарту и купить криптовалюту в режиме чата в популярных мессенджерах Telegram и Viber.

Криптокарты будут обеспечивать поддержку популярных криптовалют, а управление финансами на карте происходит удаленно через бот @talkbankbot, говорится в сообщении фонда «Сколково». Технология искусственного интеллекта позволяет отказаться от затрат на колл-центр и разработку мобильных приложений, что позволяет клиенту получать повышенный кэшбэк и процент на остаток.

По словам Михаила Попова, основателя TalkBank, использование криптокарт находится в российском правовом поле, так как все клиенты проходят обязательную процедуру идентификации, а покупки совершаются исключительно в рублях, что полностью соответствует ФЗ «О национальной платежной системе».

«На практических примерах мы хотим показать государству, бизнесу и гражданам, что получить базовые финансовые сервисы (например, покупка криптовалюты) с соблюдением всех норм безопасности и при этом находясь в правовом поле, можно быстро и удаленно - без отделений, курьеров и колл-центров», - сообщает Павел Новиков, директор Центра финансовых технологий фонда «Сколково».