Рейтинговое агентство по оценке цифровых активов DigRate разработало автоматизированный SWOT-анализ для оценки ICO, с помощью которого любой пользователь может сам спрогнозировать риски, которые может нести тот или иной проект, выходящий на ICO (ITO).

Инструмент оценивает сильные и слабые стороны проекта, сводит всю информацию и выводит общие перспективы проекта на основании известных ему данных. После создания анализ публикуется на сайте проекта. Результатом можно будет поделиться в социальных сетях или по уникальной ссылке, сообщает Anycoin .

Для оценки предстоящих ICO агентство DigRate использует методику, основанную на комплексном изучении публичной информации о проекте. Анализ оценивает две составляющие проекта: его инвестиционную привлекательность и Quality Rate — вероятность того, что проект преследует мошеннические цели.