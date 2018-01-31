Суммарная капитализация топ-100 российских компаний за прошедший год выросла на 1,3%, или 8,4 млрд долларов, до 643 млрд на 29 декабря. Об этом говорится в обзоре агентства «РИА Рейтинг», которое подготовило рейтинг самых дорогих публичных компаний России по состоянию на начало 2018 года.

Для сравнения агентство указывает, что в 2016 году рост составлял 58%, или 233 млрд долларов.

Состав первой тройки не изменился, но компании поменялись местами. «Роснефть», которая в 2016 году сдвинула с пьедестала многолетнего лидера («Газпром»), в 2017 году заняла третью строчку (капитализация уменьшилась на 24% до 53,3 млрд долларов). Лидирующую позицию в рейтинге теперь занимает Сбербанк , капитализация которого за прошедший год выросла почти на 40% до 84 млрд долларов. «Газпром» — на второй строчке с капитализацией в 53,35 млрд долларов. По итогам 2017 года она сократилась на 11%.

В первой десятке также расположились компании «ЛУКОЙЛ», «Новатэк», «Норильский никель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. Покинули топ-десятку розничная сеть «Магнит» и банк ВТБ: последний переместился с десятого на 14-е место в связи с сокращением капитализации на 33%. Новичками десятки стали «Татнефть» и НЛМК.

В целом по итогам 2017 года капитализация компаний первой десятки рейтинга выросла на 2,6%, но эта динамика во многом объясняется результатом Сбербанка, а без него компании из топ-10 суммарно показали снижение капитализации.

Среди 100 самых дорогих компаний рыночная капитализация в 2017 году выросла у 55, что заметно меньше прошлогоднего результата (91 компания). Лидером по темпам роста рыночной капитализации среди топ-100 компаний рейтинга 2017 года стала девелоперская компания «Инград». Ее капитализация в течение года возросла более чем в восемь раз.

Наибольшее сокращение капитализации в 2017 году из компаний, попавших в рейтинг, продемонстрировала ФГ «Будущее» — оно оказалось более чем двукратным. Капитализация финансовой группы за год сократилась более чем вдвое, и группа находится сейчас на 90-й строчке рейтинга. Основной причиной снижения капитализации, по мнению экспертов агентства «РИА Рейтинг», стали значительные проблемы у других финансовых компаний (банка «Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка). ФГ «Будущее» понесла убытки в этой связи, что и обусловило снижение ее котировок.

Как и прежде, наибольший вклад в общую стоимость самых дорогих компаний в 2017 году внесли корпорации, связанные с нефтегазодобычей и нефтепереработкой. На них приходится 39,9% от суммарной капитализации топ-100 компаний (минус 4,2 процентного пункта за год). Доля рыночной капитализации, приходящейся на компании финансового сектора, выросла с 15,8% до 16,9%, а их рыночная стоимость приблизилась к 110 млрд долларов (плюс 8,7%). Третьей по суммарной капитализации отраслью стала металлургия.

При этом финансовый сектор резко сократил свою представленность в топ-100, хотя годом ранее был лидером по числу попавших в рейтинг эмитентов. На начало 2018 года лишь десять компаний из данного сектора были представлены в топ-сотне самых дорогих компаний России против 16 по итогам 2016 года. «Такая динамика числа публичных финансовых компаний связана с санацией трех крупных российских банковских групп», — поясняет «РИА Рейтинг».

Уточним, что среди компаний финансового сектора, помимо уже упомянутых Сбербанка, ВТБ и ФГ «Будущее», в топ-сотню входят сейчас Московская биржа (33-е место, капитализация сократилась за год на 7,6%), Тинькофф Банк (36-е, плюс 78,7%), Московский Кредитный Банк (47-е, плюс 31,1%), Росбанк (56-е, минус 5,2%), QIWI (64-е, плюс 36%), банк «Уралсиб» (87-е, минус 17%) и банк «Санкт-Петербург» (89-е место, капитализация сократилась на 2,7%).

Лидирующей отраслью по темпам роста капитализации в рейтинге стала отрасль информационных технологий, доля которой в суммарной рыночной капитализации топ-100 компаний за год выросла на 1,6 п. п. до 2,6%. Рыночная капитализация компаний, представляющих эту отрасль, увеличилась более чем в 1,6 раза.



По мнению экспертов агентства «РИА Рейтинг», в 2018 году вероятно продолжение роста котировок у большинства компаний, начавшееся в середине 2017 года. При этом для многих из них эффект низкой базы уже исчерпан и рост не должен быть очень сильным. «Внешние риски остаются высокими, в частности, возможно сильное ужесточение санкций со стороны США, что может стать «черным лебедем» для российского фондового рынка. При этом ряд секторов и компаний продолжат выигрывать от стабилизации экономики, снижения инфляции и смягчения денежной политики», — заключают аналитики.