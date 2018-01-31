Согласно новым правилам размещения рекламы крупнейшей в мире социальной сети Facebook, пользователи больше не смогут размещать рекламу ICO и криптовалют, включая биткоин. Facebook запрещает размещать рекламу финансовой продукции, которая ассоциируется с «обманными методами». По мнению представителей соцсети, реклама криптовалюты биткоин соответствует этому понятию.

Как сообщает Facebook , новая рекламная политика не позволит продвигать такие предложения, как инвестирование в биткоины. Примером рекламы услуги, которая вводит в заблуждение, в компании считают предложение «использовать пенсионные накопления для покупки биткоинов».

«Мы приняли на вооружение новую политику, запрещающую рекламу финансовых продуктов и услуг, которые часто ассоциируются с вводящей в заблуждение или обманной деятельностью: бинарные опционы, первичные предложения монет и криптовалют», — говорится в заявлении Facebook.

Отмечается, что новые правила специально оказались достаточно широкими, чтобы компания имела больше возможностей для отслеживания вводящей в заблуждение рекламы. Также новая политика Facebook распространяется на другие ее платформы, включая Audience Network и Instagram.