Президент России Владимир Путин констатировал рост ВВП в 2017 году на 1,4%.



«ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%», — заявил он на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

По словам президента, до рекордных значений замедлились показатели инфляции, которая в прошлом году выросла на 2,5% «и она продолжает снижаться и в этом году». Путин подчеркнул, что за январь—ноябрь прошлого года внешняя торговля страны выросла на 25%. Кроме того, золотовалютные резервы выросли до 442,8 млрд долларов.

Глава государства указал, что приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор страны за три квартала 2017 года составил 23 млрд долларов, что вдвое больше, чем за тот же период 2016 года и абсолютный максимум за последние четыре года.

«Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса на 35-е место, — отметил президент. — Обращаю внимание, что у Франции 31-е место, и если мы так дальше будем действовать, то мы вас скоро догоним, надеюсь. И вам комфортнее будет работать в России, чем во Франции».

Путин заверил, что в работе по улучшению условий ведения бизнеса России важно слышать мнение зарубежных партнеров. «Здесь еще, конечно, если говорить серьезно, многое нужно будет сделать», — заключил он.