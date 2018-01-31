Промсвязьбанк через суд требует от бывших акционеров, братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, признания недействительными сделок с ценными бумагами банка , совершенных за день до введения временной администрации. Банк также требует вернуть 32 млрд рублей и 505 млн долларов, пишет «Коммерсант».

Соответствующий иск 30 января зарегистрировал Арбитражный суд Москвы. Как следует из картотеки дел, 30 января Промсвязьбанк подал иск к нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., принадлежащей бывшим акционерам банка Дмитрию и Алексею Ананьевым, и еще девяти компаниям, зарегистрированным в иностранных юрисдикциях.

Как рассказали газете в Промсвязьбанке, речь идет о развороте сделок с акциями и облигациями банка, которые были совершены 14 декабря 2017 года, то есть за день до введения временной администрации. В тот день Promsvyaz Capital B.V. продала ценные бумаги Промсвязьбанка самому банку.

«Указанные сделки были совершены в нарушение закона при неравноценном встречном удовлетворении, — сообщили изданию в Промсвязьбанке. — Временная администрация, действующая от лица и в интересах банка, просит признать недействительными сделки и применить последствия недействительности сделок в виде возврата денежных средств в размере более чем 32 млрд рублей и 505 млн долларов».

Как сообщалось, среди ответчиков по иску Промсвязьбанка, помимо Promsvyaz Capital B.V., кипрские Bimersano Services Ltd., Wipasena Holding, Nordan Limited, Skiberti Limeted, Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Peters International Investment и Carrison Corporate Limited (место регистрации неизвестно). В качестве третьего лица в иске указан ЦБ, представители которого отказались от комментариев.