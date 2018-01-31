Эксперты компании Proofpoint обнаружили, что прокси-сервис onion.top, позволяющий получить доступ к сети Tor из обычного браузера, занимается подменой адресов биткоин-кошельков.

Подобное поведение было замечено на сайтах программ-вымогателей LockeR, Sigma и GlobeImposter, сообщает ForkLog .

В сервисе присутствуют различные «правила замены» биткоин-кошельков, свидетельствующие о том, что операторы вручную настроили адреса для каждого отдельного сайта. Таким образом, было выявлено два адреса биткоин-кошельков, принадлежащих операторам onion.top. Суммарно на кошельках уже хранится не более 2 BTC (порядка $22 тысяч).

Операторы вымогательского ПО приняли во внимание происходящее и убрали ссылки на все прокси-сервисы из своих программ, рекомендуя жертвам осуществлять оплату только через браузер Tor. А владельцы программы-вымогателя LockeR напрямую предупредили жертв не использовать сервис onion.top.