Международная система расчетов WebMoney Transfer представила решение для приема платежей WebMoney на онлайн-кассах «Эвотор». Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster, уточняется в релизе WebMoney.

Для проведения платежной операции не требуется подключения дополнительного оборудования, достаточно установить бесплатное приложение PayMaster WebMoney на онлайн-кассу «Эвотор».

Чтобы принять в качестве оплаты WebMoney, кассиру нужно выбрать способ оплаты PayMaster WebMoney в меню кассы, распечатать QR-код и передать его клиенту для сканирования и подтверждения операции с помощью мобильного приложения WebMoney Keeper, установленного на смартфоне. Клиент также может отсканировать QR-код прямо с экрана кассы. Трансакция происходит за секунды.

В случае нехватки средств в электронном кошельке клиенту достаточно отправить фотографию QR-кода другу или родственнику, который сможет произвести оплату из любой точки планеты, где есть Интернет.

По мнению WebMoney, «данное решение будет интересно не только представителям сферы ретейла, но и владельцам ресторанов и кафе, салонов красоты, клиник и любых других бизнесов, где для приема платежей установлена онлайн-касса «Эвотор».



Ранее прием WebMoney к оплате был доступен только в кафе и ресторанах, напоминают в компании.

