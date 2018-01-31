Уголовное преследование бывшего первого заместителя председателя Татфондбанка Рамиля Насырова прекращено в связи с его деятельным раскаянием. Об этом сообщили накануне в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Татарстану.

Там напомнили, что Насыров, который обвинялся по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), проходил по делу депутата Государственного совета Республики Татарстан, бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. Последнему инкриминируются мошенничество (статья 159 УК), злоупотребление полномочиями (статья 201), легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (статья 174.1).

С учетом установленных по делу обстоятельств и в связи с тем, что основной объем следственных действий с Насыровым завершен, причастность к совершению преступления он признал в полном объеме, содействовал расследованию уголовного дела, дал изобличающие себя и иных фигурантов показания, его действия квалифицированы по части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). В дальнейшем Насыров заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, которое следствием было удовлетворено по вышеуказанным основаниям, сообщают в СУ СК РФ по Татарстану.

Ранее сообщалось , что, по версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств представили в Центральный банк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Кроме того, Мусин и неустановленные должностные лица Татфондбанка, осведомленные о неплатежеспособности кредитной организации и возможности отзыва у нее лицензии (что и произошло 3 марта 2017 года), в декабре 2016-го незаконно вывели часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-Активом», что привело к отсутствию у банка возможности исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе перед ЦБ, на сумму более 1 млрд рублей.

Относительно Мусина ранее в январе 2018 года стало известно, что суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест . Прокуратура Татарстана обжаловала это решение.



Мусин признал вину по четырем эпизодам по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), сумма ущерба по ним составила 24,6 млрд рублей. Всего же бывший глава Татфондбанка, по данным прокуратуры, подозревается в 21 эпизоде с общей суммой ущерба более 50 млрд рублей.