Житель американского штата Кентукки Брайан Пейдж подал иск против BitConnect International, BitConnect LTD, Bitconnect Trading LTD и Райана Маасена, который занимался продвижением проекта.

Как сообщает ForkLog , согласно иску, представители проекта обещали 3000% прибыли в год или 40% в месяц. Хотя истец признает, что Bitconnect предупреждал своих вкладчиков о возможной потере средств по различным причинам. Но в официальном предупреждении BitConnect не было сказано о возможном закрытии платформы для кредитования в одностороннем порядке, не сказано и о том, что все инвестиции будут конвертированы в BCC, а рынок BCC одновременно с этим будет закрыт, что лишает актив какой-либо ценности.

Истец требует возместить убытки всем инвесторам, потерявшим деньги после закрытия криптобиржи и программы кредитования под давлением регуляторов штатов Техас и Северной Каролины.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее инвесторы BitConnect подали коллективный иск в суд. Платформа, по их словам, использовала схему финансовой пирамиды, чтобы привлечь инвестиции на развитие.