Министр экономического развития РФ Максим Орешкин предлагает заменить обязательный юридический адрес на почтовый ящик в банке для создания комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса. Об этом он рассказал на своей личной странице в Facebook.



«Для того, чтобы создавать и обеспечивать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса, важно в режиме онлайн отслеживать потребности и запросы этого сектора, оперативно реагировать на сигналы и предложения (сейчас в работе у министерства более 100 предложений от бизнеса)… Предлагаем обязательный юридический адрес заменить на почтовый ящик в банке (просто почтовый ящик или соответствующий электронный сервис)», — пишет министр.

Существующие сейчас требования приводят по факту к формированию целого рынка серых услуг по аренде этих адресов, которые в Москве обходятся предпринимателям в сумму от 20 тыс. до 50 тыс. и с которыми в итоге борется налоговая служба.

Также Орешикн предлагает снизить государственные пошлины при регистрации юридического лица при подаче документов в электронном виде. Снижение пошлины до нуля в сочетании с отменой всех комиссий банков при открытии предпринимателем счетов может стать дополнительным стимулом к открытию своего дела.