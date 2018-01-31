Правительство РФ приняло решение обнулить плату малого и среднего бизнеса за регистрацию новых предприятий в электронной форме. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Мы договорились о том, что те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой. Это подразумевает отмену государственных пошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате», — сказал он.