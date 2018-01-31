Mail.Ru Group объединила все облачные сервисы для бизнеса (Infra, Hotbox и Icebox) в новое направление под брендом Mail.Ru Cloud Solutions (MCS). В течение ближайших трех лет компания планирует занять 15% российского рынка облачных IaaS-решений.

Решения MCS будут покрывать потребности бизнеса в самых разных сферах: от промышленности и сельского хозяйства до IT.

Как говорится в сообщении компании , MCS получит на развитие больше средств, чем получали отдельные сервисы компании в 2017 году: команду проекта увеличат втрое.

Изначально сервисы создавались на базе разных подразделений компании: так, объектные хранилища Icebox и Hotbox разрабатывались командами Облака Mail.Ru и платформы «Mail.Ru для бизнеса», а виртуальные машины (Infra) создавались в направлении систем хранения данных.

Административным и организационным управлением в Mail.Ru Cloud Solutions занимается руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Егор Ганин, за продажи отвечает - руководитель направления развития бизнеса Анна Кашницкая, техническим директором стал Денис Аникин.