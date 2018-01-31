Половина абонентов мобильных операторов знает о возможности использования своего личного счета в качестве банковского, но только каждый десятый готов проводить таким образом оплату покупок. Опасения в первую очередь связаны с вопросами безопасности. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в ноябре 2017 года.



Абсолютное большинство россиян пользуется услугами операторов мобильной связи (96%). Самый популярный в России оператор — МТС, его абонентом является каждый третий опрошенный (34%). Остальные ведущие операторы востребованы в равной степени: «Билайн» (26%), «МегаФон» (24%) и Tele2 (24%). Не пользуются или отказались от ответа 4% опрошенных. Стоит отметить, что услуги МТС более распространены в Центральном (41%) и Южном (43%) федеральных округах, «Билайна» — в Северо-Кавказском (50%), «МегаФона» — на Дальнем Востоке (40%), а Tele2 — в Сибири (40%).

Более половины абонентов (56%) в той или иной мере осведомлены о мобильных платежах. Опыт использования подобной услуги имеют 5% абонентов, еще четверть (25%) знают, но не пользовались, а 26% — наслышаны в общих чертах.

Чем моложе опрошенные, тем лучше они информированы о возможности использования счета мобильного телефона для совершения платежей (73% среди 18—24-летних против 38% среди аудитории 55+).

Потенциально каждый десятый абонент (11%) готов дополнительно пополнять счет мобильного телефона для оплаты товаров и услуг. Среди молодых людей 18—24 лет о таком желании говорят 19% опрошенных.

Не стали бы дополнительно класть на счет мобильного телефона средства для оплаты товаров и услуг около половины участников опроса (46%). Еще треть не рассматривает использование счета мобильного телефона для совершения покупок (33%). Среди причин отказа от использования такой возможности лидируют неуверенность в безопасности оплаты с помощью телефона (19%) и отсутствие необходимости (16%).