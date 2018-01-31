Московско-Парижский Банк переименован — официальное сообщение об этом размещено на днях на сайте финучреждения. Теперь оно значится в ЕГРЮЛ и на сайте Центробанка РФ как АО «Банк Реалист».

Сообщается о расширении лицензий кредитной организации. С конца января действует универсальная лицензия банка «Реалист» на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.

По информации на сайте кредитной организации, также изменилось ее местонахождение. Банк в настоящий момент зарегистрирован по следующему адресу в Москве: ул. Станиславского, д. 4, стр. 1.

Банк запустил новый сайт bankrealist.ru, но информация доступна и на прежнем сайте mpbbank.ru.

Напомним, банк ведет деятельность с 1994 года, изначально концентрировался на обслуживании компаний строительного сектора. Ранее ключевым бенефициаром банка выступал бывший вице-президент ГК «Мортон» (девелопмент и строительство, в 2016-м поглощена группой «ПИК») Егор Храмов.

В настоящий момент бенефициарами банка примерно с равными долями являются Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и Олег Карчев. По последним данным (на 22 августа 2017 года), совокупная доля последнего чуть больше, чем у остальных: 33,4%. Карчев, возглавляющий совет директоров банка в статусе его президента, квалифицируется как лицо, под контролем и значительным влиянием которого находится банк, свидетельствует информация на сайте регулятора.

Как отмечается на сайте банка, в настоящий момент он является универсальным, предоставляет полный комплекс банковских услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. «В соответствии со стратегией развития АО «Банк Реалист», основная задача банка — стать доступным высокотехнологичным онлайн-банком, с которым удобно и комфортно работать», — говорится на сайте.

Банк также обращает внимание на то, что до внесения изменений в части наименования банка в справочник БИК при оформлении расчетных документов и иных распоряжений о перечислении денежных средств необходимо указывать его прежнее наименование: АО «Московско-Парижский банк». О дате внесения изменений в справочник БИК банк сообщит дополнительно.



«Изменение реквизитов банка не влечет за собой изменение корреспондентского счета банка… каких-либо изменений или прекращения прав и обязанностей банка по отношению к своим клиентам, контрагентам и кредиторам. Переоформление договоров, доверенностей… не требуется. Все действующие договоры и соглашения, заключенные банком ранее, а также выданные от имени банка действующие доверенности сохраняют законную силу», — отмечается в сообщении переименованного финучреждения.

