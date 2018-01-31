Moody's Investors Service повысило с «Ваа3» до «Bаа2» рейтинги облигаций, выпущенных SPV банка «Возрождение» в рамках третей и четвертой сделок секьюритизации ипотечного портфеля. Это решение было принято вслед за повышением потолка для рейтингов долгов и депозитов в национальной валюте с «Ваа3» до «Bаа2» и изменением суверенного прогноза по рейтингу России с «Негативного» на «Позитивный» на прошлой неделе.

«Низкий уровень коэффициента LTV, наличие сформированного резервного фонда специального назначения, резервное сопровождение от АИЖК, а также высокое качество портфеля ипотечных кредитов банка «Возрождение» позволяют всем проведенным сделкам получать признание финансового сообщества и рейтинги инвестиционного уровня, то есть выше суверенного. Большая заслуга в этом розничного блока Банка, который тесно работал с АИЖК еще на этапе формирования этого инструмента, участвуя в разработке существующих стандартов и став одним из лидеров рынка секьюритизации», — прокомментировал председатель правления Марк Нахманович.

Банк «Возрождение» использует механизм секьюритизации для оптимизации структуры фондирования и привлечения дополнительных ресурсов для развития ипотечного кредитования с 2011 года. Ипотечный бизнес, который существует в Банке более 15 лет, прошел проверку на прочность во время кризиса 2008 года и благодаря выстроенной работе с клиентами в регионах и взвешенной ценовой политике, стал неотъемлемой частью существующей бизнес-модели.

По итогам 2017 года Банк сохранил свое присутствие в ТОП-15 российских банков по объемам выдачи ипотечных кредитов. В декабре 2017 года «Возрождение» был отмечен престижной наградой Cbonds Awards-2017 за лучшую сделку первичного размещения на рынке секьюритизации в рамках XV Российского облигационного конгресса. В настоящее время продуктовая линейка банка «Возрождение» содержит обширный перечень ипотечных программ, востребованных на рынке ипотечного кредитования, а в 2018 году запланировано значительное наращивание темпов выдачи ипотечных кредитов и увеличение кредитного портфеля.