Минфин России рассчитывает до конца текущей недели согласовать со всеми заинтересованными участниками проект закона о передаче Промсвязьбанка в государственную собственность для создания на его базе опорного банка для гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Затем законопроект будет внесен в Госдуму, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Нужно это сделать как можно скорее. Все зависит в том числе от законопроекта, который на этой неделе мы должны согласовать со всеми заинтересованными участниками, и, я надеюсь, в ближайшее время будем просить депутатов его внести в качестве поправок к закону, который быстро пройдет. Это касается именно той части, которая предписывает передачу [Промсвязьбанка государству]. В той части, как это будет работать, там несколько более сложный текст, поэтому мы пока еще находимся в чуть более ранней стадии обсуждения», — отметил Моисеев.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, был назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам. Руководителем кредитной организации планируется назначить главу Российского экспортного центра Петра Фрадкова.

Как заявляли в ЦБ РФ, докапитализация Промсвязьбанка и его передача государству должны состояться в течение I квартала 2018 года.