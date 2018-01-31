Минфин РФ согласовал с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) порядок компенсации расходов бюджета на поддержку попавших под санацию банков: «ФК Открытие» , Бинбанка , Генбанка и Промсвязьбанка . Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы нашли возможность в бюджет поправки не давать, а давать поправки в закон о страховых выплатах. <...> Такой механизм будет увязан с передачей Промсвязьбанка государству, в одной связке будет находиться», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ намерен взыскать с АСВ потери по расходам бюджета на докапитализацию санируемых банков. Моисеев также отмечал, что фактический возврат в федеральный бюджет этих средств произойдет после внесения поправок в бюджет в 2018 году.

«ФК Открытие», Бинбанк, Генбанк и Промсвязьбанк участвовали в госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ (облигации федерального займа) и в 2015 году получили на эти цели свыше 100 млрд рублей через Агентство по страхованию вкладов. Эти деньги учтены как субординированные кредиты. Сейчас банки находятся на санации, при которой субординированные кредиты переводятся в капиталы банков, после чего доля АСВ может быть размыта, так как перед допэмиссией капиталы банков сокращаются до рубля.

Ранее совет директоров АСВ принял решение конвертировать субординированный кредит, выделенный Генбанку на докапитализацию, в акции кредитной организации. По остальным банкам аналогичные решения пока не приняты.