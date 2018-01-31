На заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости максимально упростить процедуры создания малых предприятий.

По его словам, нужно чтобы старт нового предприятия был легким, включая вопрос о получении юридического адреса, сообщает ТАСС .

«Это вопрос у нас постоянный, «вечно зеленый». Теперь появился уже целый бизнес, который делает деньги именно на так называемой аренде адресов, причем конечно это не аренда в обычном смысле этого слова, потому что помещение не передается в пользование. В идеале нужно перейти к формуле «старт за ноль»,- сказал Медведев.

Далее может быть стоит ввести формулу «финиш за ноль». Имеется ввиду что завершение бизнеса тоже не должно быть трудным, пояснил премьер-министр.

Также, по словам Медведева, надо подумать над расширением участия малого бизнеса в сервисах, например, по благоустройству территорий, созданию точек общественного питания, оказания социальных услуг.

Омечено, что для малого и среднего бизнеса расширяется доступ к кредитным ресурсам. Заработали центры оказания услуг МСП на основе банков более чем в 40 регионах.

По словам Медведева, «в целом сектор малого и среднего бизнеса развивается неплохо: после определенного спада число предприятий вновь растет, к началу года [оно] преодолело планку в 6 млн такого рода предприятий». «Малый и средний бизнес дает заработок примерно каждому четвертому работнику в нашей стране», - продолжил премьер, добавив, что «это неплохо», но это все же и «совсем не те цифры, к которым мы стремимся».