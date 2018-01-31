Предварительная продажа национальной венесуэльской криптовалюты петро стартует 20 февраля. Об этом заявил во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina из столицы страны Каракаса.

«Трансакции [по приобретению] валюты можно будет осуществлять безопасно и напрямую, чтобы избежать блокирования», — отметил глава южноамериканского государства. Он сообщил, что подписал документ, в котором перечислены характеристики и функционирование криптовалюты, однако ничего не уточнил насчет самого механизма по ее продаже.

По данным СМИ, в первоначальном проекте документа, подписанного Мадуро, венесуэльские власти планировали сначала продать 38,4% от всего объема выпущенных петро, стоимость которых составит 2,3 млрд долларов. Спустя месяц будет распродано еще 44% криптовалюты на сумму 2,7 млрд долларов. Остальные петро останутся в распоряжении государства и группы советников, которым поручено обеспечить реализацию петро.

В начале этого месяца Мадуро распорядился начать выпуск 100 млн единиц национальной криптовалюты. Тогда он указал, что каждый петро будет стоить столько же, сколько баррель венесуэльской нефти.

Впервые венесуэльский лидер объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. По его словам, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис. Президент указал тогда, что Венесуэла будет обеспечивать петро «запасами природных ресурсов, золота, нефти и алмазов».

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд ранее прогнозировал, что по итогам 2017 года рост потребительских цен в Венесуэле составит 652,7%, а в 2018 году — уже 2 349,3%. В 2016 году инфляция достигла 254,4%, а ВВП сократился на 16,5%.