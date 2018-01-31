Лефортовская прокуратура подала судебный иск с требованием заблокировать сайт российской платформы лояльности для зеленых бизнесов BioCoin. Истцом выступил лефортовский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц.

Истец настаивает, что на сайте BioCoin находится информация запрещенная к распространению на территории Российской Федерации, имея в виду информацию о способах покупки криптовалюты и приобретения с ее помощью товаров.

Как сообщает ForkLog , иск был подан еще в ноябре 2017 года, но команда BioCoin узнала о нем лишь в день заседания суда. Ответчиком по делу выступал не BioCoin, а Роскомнадзор, который, в свою очередь, написал письменный отказ от посещений суда.

По словам основателя платформы BioCoin Бориса Акимова, похожие иски одновременно были поданы и против ряда других российских криптовалютных проектов.

«Как законопослушные граждане мы сегодня отправились в Лефортовский районный суд. Ни Роскомнадзора, ни представителей каких-либо других сайтов кроме нас там не оказалось. Для российских судов это ситуация обычная — чаще всего никто не приходит и сайты блокируют. Но мы с самого начала строим нашу блокчейн-платформу BioCoin в рамках российского права, а над юридическим сопровождением платформы работали отличные эксперты. Поэтому мы пришли в задорном настроении и с одухотворенными лицами, — рассказывает Борис Акимов. — У судьи, кажется, не осталось сомнений в нашей правоте, но он решил еще более тщательно оценить доказательства, назначив следующие слушания на 1 февраля. Будем продолжать отстаивать интересы нашего криптосообщества».

«В настоящий момент именно операции по обмену криптовалют находятся в зоне повышенного внимания со стороны регуляторов и правоохранительных органов. Большинство решений о блокировке сайтов принято в отношении криптобирж или обменников. BioCoin же — это программа лояльности, то есть ни тем, ни другим не является. Доводы, изложенные прокуратурой в заявлении, неприменимы к нашей ситуации», — считает юрист проекта BioCoin Михаил Успенский.