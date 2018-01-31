Кредитная «Карта с Cash Back» Банка ЗЕНИТ заняла третье место в рейтинге лучших кредитных карт с кэшбэком, составленном порталом «Выберу.ру» в январе 2018 года. Карта Банка ЗЕНИТ не сдает лидерские позиции с момента ее запуска в июле 2017 года.



Специалисты интернет-сервиса « Выберу.ру » ежемесячно проводят исследование предложений более сотни российских банков и определяют лучшие кредитные карты с кэшбэком на текущий момент. При сравнении учитываются наиболее интересующие потребительскую аудиторию параметры: стоимость обслуживания карты, продолжительность льготного периода, максимальный кредитный лимит, а также размер процентной ставки и ставки кэшбэка.



«Карта с Cash Back» Банка ЗЕНИТ позволяет держателям возвращать 10% от суммы покупок в категории «Развлечения».



Возврат средств предусмотрен при оплате основной картой товаров и услуг в категории «Развлечения» (кафе, рестораны, кинотеатры, театры, цирки, аквапарки и т. д.). Начисление вознаграждения производится только в случае оплаты основной и дополнительными картами любых покупок на сумму не менее 20 000 рублей в месяц. При этом максимальный размер возврата средств не может превышать 5000 рублей за календарный месяц. Начисление кэшбэка производится в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода.



Процентная ставка по кредитной «Карте с Cash Back» составляет 26% годовых, льготный период – до 50 дней, кредитный лимит – до 1 млн рублей.



Подробно с тарифами на обслуживание кредитной «Карты с Cash Back» можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Банка.