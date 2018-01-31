Власти Южной Кореи раскрыли преступления с криптовалютами на общую сумму 637,5 млрд вон (примерно 594,3 млн долларов). Об этом со ссылкой на сообщение Национальной таможенной службы сообщает Reuters.

Корейские инвесторы приобрели криптовалюту на общую сумму 1,7 млрд вон через виртуальные кошельки и переправили эти активы зарубежным партнерам. Позже средства были возвращены в виде необеспеченных векселей.

Ранее стало известно, что шесть южнокорейских банков введут для криптовалют спецсчета, которые не поддерживают анонимные трансакции. Запрет вступил в силу 30 января.

В начале января правительство страны сообщило о подготовке законопроекта, запрещающего торговлю криптовалютами на специальных биржах.