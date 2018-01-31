Российский рынок откроется нейтрально на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов, но при росте на 0,5% ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков. Динамика азиатских площадок объясняется малым укреплением японской йены и хорошими данными по макростатистики Японии и Китая. Развивающиеся рынки получат несущественную поддержку от ослабления индекса доллара к мировым валютам на 0,2%.

Однако российский рынок испытывает отток иностранной ликвидности в последние два дня, так как была опубликована открытая часть «Кремлевского доклада». Если на торгах во вторник инвесторы не нашли в «докладе» существенных и незамедлительных санкций против российских компаний, то уже в среду иностранные инвесторы ограничат свои позиции на российском рынке из-за обещаний министра финансов США Стивена Мнучина применить новые санкции против РФ, о которых говорилось в закрытой части «доклада».

Таким образом, ожидание введения санкций, снижение нефтяных цен на 0,7% до $68,5 за баррель (из-за увеличения запасов сырой нефти в США на 3,2 млн барр. согласно прогнозу API), а также покупки валюты Минфином РФ – все играет против рубля. Вместе с тем, в пользу рубля выступает ожидание слабого прогноза от ADP по труду в США и последнего заседания FOMC ФРС США, где председателем выступит Джанет Йеллен. Рынок не ждет увеличения верхнего уровня процентной ставки из-за слабого подъема базового индекса личных расход населения.