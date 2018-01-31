Минское представительство займется внедрением, развитием и сопровождением ИТ-решений R-Style Softlab в банках Белоруссии. Новое подразделение уже ведет работу над проектом по внедрению бизнес-приложений на платформе RS-DataHouse для автоматизации процессов составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО и осуществления управленческого учета в Белагропромбанке.

«На сегодняшний день наш основной партнер в Белоруссии — Белагропромбанк. Среди банков, уже выбравших решения R-Style Softlab в РБ также Альфа-банк (Белоруссия) и Банк БелВЭБ. В дальнейшем мы рассчитываем наращивать портфель проектов в регионе», — прокомментировал генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель.

В планах компании расширение штата минского представительства. Основную часть персонала составят аналитики и специалисты по внедрению.

Это не первое представительство R-Style Softlab в странах ближнего зарубежья. На сегодняшний день филиал компании также работает в Киеве (Украина). Головной офис расположен в Москве. Штат составляет около 600 человек.

О компании R-Style Softlab

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab