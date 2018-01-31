Банк России опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 октября 2017 года. Статистика свидетельствует об улучшении ситуации в III квартале: хотя потребности РФ в резервах для покрытия рисков увеличились, сами резервы выросли более заметно.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, выросла с 73,7 млрд долларов на 1 июля до 77,5 млрд на 1 октября, а величина резервов, достаточная для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), — со 154 млрд до 155,5 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, увеличилось на 5,3 млрд долларов — с 227,7 млрд до 233 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, повысилась со 176,5 млрд до 178,8 млрд долларов, или на 2,3 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на 1 октября 216,9 млрд долларов против 208,3 млрд на 1 июля 2017-го, то есть увеличился в III квартале на 8,6 млрд.

В свою очередь фактическая величина международных резервов РФ за отчетный квартал выросла на 12,6 млрд долларов: с 412,2 млрд на 1 июля прошлого года до 424,8 млрд на 1 октября.

Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам III квартала увеличилась, составив 207,9 млрд долларов на 1 июля 2017-го против 203,9 млрд на 1 июля.



Напомним, что по итогам всего 2017 года российские резервы выросли на 55 млрд долларов — с 377,7 млрд на начало года до 432,7 млрд на 1 января 2018-го.