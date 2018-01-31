Банки, участвующие в госпрограмме докапитализации через облигации федерального займа, смогут индексировать зарплаты рядовым сотрудникам, но не более чем на уровень инфляции. Это следует из опубликованных в «Вестнике Банка России» изменений в «Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в субординированные обязательства и привилегированные акции банков».

Напомним, что по условиям программы повышения капитализации (предполагает заключение договоров субординированного займа между АСВ и банками либо передачу агентством ОФЗ в обмен на привилегированные акции банка) банки-участники берут на себя определенные обязательства. Наряду с требованиями, касающимися темпов увеличения кредитования и докапитализации банка из средств акционеров или из прибыли, действуют ограничения по размеру зарплатного фонда.

Так, в течение трех лет после получения средств для повышения капитализации либо до исполнения обязательств, связанных с увеличением капитала из собственных источников, банк не может увеличивать достигнутый на 1 января 2015 года совокупный размер годового вознаграждения членов совета директоров, председателя правления и его заместителей, членов правления, главного бухгалтера и его заместителей или фонд оплаты труда иных работников.

Возможны исключения при согласовании таких решений с АСВ. Так, увеличение фонда оплаты труда работников, не относящихся к ключевому персоналу, может быть допущено в случае приобретения докапитализированным банком имущества и обязательств другого банка, приобретения другой кредитной организации в рамках ее санации, приема на работу новых сотрудников при приобретении имущественного комплекса санируемого банка, а также в случае приобретения банком у агентства прав требования по кредитам. Кроме того, увеличение совокупного годового вознаграждения ключевого персонала и зарплатного фонда для рядовых работников может быть допущено, если речь идет об исполнении соответствующих обязательств банка, принятых до докапитализации, выплате работникам выходных пособий или компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении, а также в случае увеличения численности ключевого персонала банка при условии, что уровень вознаграждения для новых ключевых работников будет не выше уровня для аналогичных должностей на 1 января 2015 года.

Согласно опубликованным в «Вестнике» изменениям, вносится еще одно исключение: может быть допущена индексация (увеличение) размера фонда оплаты труда работников банка, не относящихся к ключевому персоналу, если она не превышает уровень инфляции (потребительских цен) за соответствующий период.



Поправка утверждена решением совета директоров АСВ от 18 декабря 2017 года.

