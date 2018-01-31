Банк России установил факт неоднократного манипулирования рынками обыкновенных акций ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Самараэнерго», а также привилегированных акций ПАО «Самараэнерго» и ПАО «КСК». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Факты манипулирования указанными акциями на торгах Московской биржи зафиксированы за период с 10 июля 2014 года по 9 декабря 2015-го. Так, в ходе проведенной Центробанком проверки было установлено, что Московкиным Владимиром Витальевичем по предварительному соглашению с Московкиной Ириной Юрьевной, состоящей с ним в родственных отношениях, заключались взаимные сделки с акциями в режиме основных торгов на Московской бирже на основании безадресных заявок. «Заявки имели идентичные значения параметров цены и объема и подавались с одного персонального компьютера, а в большинстве случаев и с минимальной разницей во времени. Большинство сделок не имели экономического смысла», — констатирует ЦБ.

Указанное торговое поведение привело к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами. По закону такие действия квалифицируются как манипулирование рынком.



«Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушения федерального закона Московкиным В. В. и Московкиной И. Ю., включая блокировку торговых счетов вышеуказанных лиц до установления всех обстоятельств и причин совершения ими противоправных действий», — говорится в сообщении регулятора.