За 2017 год в банковской системе РФ было обнаружено 45 313 поддельных денежных знака Банка России, тогда как годом ранее — 61 046. Такие данные приводит Центробанк, отмечая, что, таким образом, за прошедший год количество подделок снизилось на 25%.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к сокращению числа поддельных банкнот на протяжении нескольких кварталов. Весомый вклад в это вносит регулярная работа по совершенствованию защитного комплекса банкнот, а также мероприятия по профилактике фальшивомонетничества, в рамках которых сотрудники территориальных учреждений Банка России обучают различные категории пользователей денежной наличностью способам проверки подлинности банкнот», — комментирует первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова.

Почти 60% всех выявленных фальшивок составляют купюры номиналом 5 тыс. рублей, при этом по сравнению с 2016 годом их число уменьшилось также на четверть до 26 948 штук. Еще 38% поддельных денежных знаков составили купюры достоинством 1 тыс. рублей (17 218 штук). Меньше всего было выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (всего шесть штук).



Также ЦБ сообщает о значительном уменьшении числа выявленных фальшивых денежных знаков иностранных государств: в 1,7 раза до 2 590 штук. Подавляющее большинство таких банкнот — доллары США (2 343 штуки). Были также обнаружены поддельные евро (194 купюры), китайские юани (46 банкнот), британские фунты стерлингов (шесть купюр) и одна подделка японской иены.