В ходе бизнес-завтрака, который прошел в стенах Торгово-промышленной палаты (ТПП), руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил о том, чтобы компании сами финансировали разработку национальных стандартов.

По словам Абрамова, при формировании технического комитета по разработке того или иного стандарта нужно будет правильно расставить силы, чтобы было сбалансированное представительство всех заинтересованных сторон.

«К тому же всегда есть возможность открыто заявлять о несогласии с той или иной позицией - на всех этапах разработки стандарта это будет публично. Плюс экспертиза», - цитирует его «Российская газета» .

При этом, одной из целей работы Росстандарта является потенциальный выход на создание национального органа по стандартизации.

Также Алексей Абрамов напомнил о том, что достаточно долгое время у Росстандарта был «достаточно серьезный бюджет на разработку стандартов», но Росстандарт последовательно проводил его сокращение.

«На 2018 год мы остановились на сумме в 400 миллионов рублей - это средства на разработку стандартов, выделенные федеральным бюджетом. Одновременно, напомню, предусмотрены субсидии на компенсацию затрат компаний в части разработки стандартов в объеме до 75 процентов, а верхняя планка компенсации составляет 500 тысяч рублей. На эти цели в 2018 году всего выделено порядка 60 миллионов рублей», - прокомментировал он.