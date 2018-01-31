На 10.00 по мск по данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает снижение. За 24 часа он упал еще на 8,51% и составил $10,154 тыс. при рыночной капитализации $170,9 млрд.

Вторая криптовалюта Ethereum за сутки подешевела на 6,9%. Ее курс составляет $1,088 тыс. Капитализация Ethereum - $105,9 млрд.

Ripple, находясь на третьем месте по капитализации ($43,7 млрд), упал в цене на 10,91% за 24 часа. Курс криптовалюты - $1,13.

Курс Bitcoin Cash упал за прошедшие сутки на 8,13% до $1,492 тыс. Теперь его капитализация - $25,2 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет $506 млрд.

По мнению экспертов, одной из основных причин падения может быть взлом японской криптобиржи Coincheck: неизвестные украли криптовалюты на $500 млн. Создатели биржи пообещали вернуть 90% всех украденных денег, но правительство Японии уже занялось изучением ситуации.

Другая возможная причина обвала рынка криптовалют - сообщения об интересе регуляторов США к Bitfinex и Tether. Tether уже долгое время обвиняется многими пользователями и экспертами в выпуске больших количеств ничем не подкрепленных токенов USDT, которые торгуются на ряде бирж, включая Bitfinex и Poloniex. Также неоднократно высказывались утверждения, что неконтролируемая эмиссия USDT стала в конце прошлого года причиной резкого роста цены биткоина и других криптовалют, который впоследствии сменился резким дампом в январе.