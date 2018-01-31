Валютный рынок

Наталия Шилова, директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка:

Несмотря на публикацию «кремлевского» списка со стороны США, публикация доклада по возможным санкциям на ОФЗ перенесена на пятницу после закрытия торгов в РФ. Кроме того, МИД РФ заявил, что в опубликованном «кремлевском» списке есть скрытая часть, а значит масштаб угрозы до сих пор рынкам неясен. Также, начиная с 30 января США могут ужесточать секторальные санкции, при этом «дедлайна» по данным ужесточениям нет, то есть это долгосрочная угроза. Однако до конца недели рубль может ощутить давление и со стороны новостей по американской экономике – предварительные данные по рынку труда, опубликованные ADP в среду, говорят о росте рабочих мест свыше 200 тыс. в январе, что существенно лучше ожиданий. Учитывая заседание ФРС в среду, публикацию официальных данных по рынку труда и опережающих индикаторов по американской экономике, которые ожидаются сильными, мы можем увидеть восстановления позиций доллара США на мировой арене. Соответственно это предполагает коррекцию биржевых товаров, в том числе нефти, и сырьевых валют. Ожидаем движения рубля в коридоре 56,1-57,2 руб/доллар, движение к верхней границе вероятно в случае введения новых существенных санкций.

Нефтяной рынок

Антон Покатович, главный аналитик Бинбанка:

К середине недели нефтяные котировки снижаются до уровня 68,6$. Несмотря на сохранение позитивного новостного фона инвесторы начинают обращать внимание на вероятность возвращения запасов сырой нефти в США к своему росту. По предварительным данным от API, запасы нефти в штатах за прошлую неделю выросли на 3 млн барр. В том случае, если официальные данные от Минэнерго США подтвердят рост запасов, коррекция цен на рынке может усилиться. Также отчет министерства может продемонстрировать динамику роста американского производства нефти до уровней 10 млн барр./сутки - психологически «страшной» отметки для участников рынка. В результате полагаем, что котировки Brent до конца недели будут оставаться в диапазоне 67,8-69,3$.