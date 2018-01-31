Акционеры банка «Международный Финансовый Клуб» утвердили стратегию развития на три года, которая предполагает, что банк выйдет на самоокупаемость в ближайшее время. На период 2018—2020 годов запланирована лишь одна докапитализация на 2,8 млрд рублей, в рамках которой возможно перераспределение долей акционеров. Тем не менее все они останутся в капитале банка и готовы развивать его, отказавшись от модели инвестиционного бутика, не оправдавшей себя, пишет «Коммерсант».



«Доли акционеров могут измениться, но мы не ожидаем, что кто-то из действующих акционеров выйдет из капитала банка по итогам допэмиссии», — пояснил изданию предправления МФК Игорь Антонов.



МФК был организован бизнесменом Михаилом Прохоровым как элитный финансовый бутик в 2009 году. В дальнейшем в число акционеров вошли другие заметные бизнесмены. По данным на 30 сентября 2017 года, 39,4% акций банка принадлежат Виктору Вексельбергу через Winterlux Limited, 27,7% — Михаилу Прохорову, еще 19,7% он владеет через Onexim Holdings Limited, 13,1% владеет Екатерина Игнатова.



Согласно новой стратегии, от модели финансового бутика предусмотрен переход к универсальной модели. В корпоративном бизнесе МФК сконцентрируется на шести отраслях (торговля, АПК, предприятия связи, энергетики, здравоохранение, строительство). Предусмотрен рост кредитов на 65% до 61 млрд рублей по итогам 2020 года. Объем средств клиентов должен вырасти за три года на 42% до 95 млрд рублей. Доля корпоративных клиентов в пассивах возрастет с 8 млрд до 20 млрд рублей по итогам 2020 года. В розничном бизнесе предлагается, чтобы приоритетным сегментом стали пенсионеры и работающие граждане старше 45 лет.

«Сейчас у банка «Таврический» (находится на санации МФК с 2015 года) около 30 тыс. вкладчиков, из которых 80% пенсионеры, — отмечает собеседник издания, близкий к банку. — Предполагается, что их число вырастет в 1,5 раза, что обеспечит объем привлеченных средств на уровне 53 млрд рублей по итогам 2020 года». При этом от VIP-клиентов банк отказываться не намерен. В приоритете семьи с крупными и очень крупными состояниями. Объем привлеченных от них средств к 2020 году должен составить 20 млрд рублей.



По словам руководителя отдела валидации «Эксперт РА» Станислава Волкова, прежняя модель банка как финансового бутика, который, с одной стороны, опирался на крупный частный капитал, а с другой — финансировал проекты на начальных стадиях, не оправдала себя, так как риски оказались слишком велики. «Логично, что новая стратегия заточена на взвешенную и осторожную диверсификацию бизнеса, — отмечает он. — Учитывая, что у МФК на санации находится еще и банк «Таврический», важно заботиться не о быстром росте в том или ином сегменте, а об оздоровлении группы и поддержании стабильных показателей деятельности».