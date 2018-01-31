Агентство по страхованию вкладов с 1 февраля 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам АлтайБизнес-Банка (Барнаул). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств АлтайБизнес-Банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 83,1 млн рублей могут обратиться порядка 260 вкладчиков, в том числе около 50 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (их требования составляют около 5,4 млн рублей). Страховое возмещение будет выплачиваться в одном субъекте РФ — Алтайском крае.

Прием заявлений на выплату страховки и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются в период до 3 февраля 2019 года через Сбербанк . На сайте АСВ опубликован перечень отделений банка-агента , через которые можно получить компенсации.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов индивидуальных предпринимателей, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на дату отзыва лицензии у банка.



Лицензия у АлтайБизнес-Банка была отозвана 19 января этого года.

