Отечественная валюта незначительно укреплялась, отражая общую ситуацию на глобальном рынке, анализирует Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер».

«К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3855 рублей. Некоторую поддержку рублю обеспечивают аукционы Минфина. На первом из них ведомство предложило инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением 16 октября 2024 года в объеме 15 млрд рублей. Спрос составил 68,317 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,12%. Это немного хуже, чем на предыдущем аукционе, но все же очень высокий спрос говорит о том, что инвесторы уже не ждут крайне жесткого сценария ограничений для РФ со стороны США. К 15:10 (мск) USD/RUB – 56,177 (-0,37%), EUR/RUB – 69,987 (+0,11%)», - поясняет эксперт.

Как сообщает Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «АналитикаОнлайн», курс доллара на московской бирже находится на уровне 56 рублей 15 копеек, евро торгуется на уровне 69 рублей 85 копеек. Индекс ММВБ держится на отметке 2280 пунктов, котировки нефти марки Brent замерли в районе отметки 68 долларов за баррель.

«Что касается курса рубля, то мы по-прежнему считаем, что диапазон от 55,60 до 56,20 рублей за доллар хорошо подходит для покупки валюты на среднесрочную перспективу. Цели для роста на наш взгляд это отметки 58-59 рублей», - прогнозирует он.