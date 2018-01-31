Центральный банк России с 31 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 0,06 коп., до 56,2914 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,5424 руб., что ниже предыдущего дня на 30,89 коп.

Сегодня Минфин РФ разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб., напоминает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Несмотря на то, что во вторник после публикации «кремлевского доклада» индекс RGBI вырос на 0,33%, до 142,67, я жду снижение курса рубля к доллару до отметки 56,70 руб. за «американца». Перед тем, как уйти вверх, курс пары доллар/рубль может повторно вернуться к уровню 56,20 руб. Цель по паре евро/рубль сохраняется на отметке 70,25 руб. за евро», - прогнозирует он.

На валютной секции Московской Биржи мы ожидаем очередной попытки основных мировых валют укрепиться по отношению к рублю. Стабилизация цен на нефть на локальных максимумах и отсутствие поддержки российской валюты со стороны налогового периода позволят «быкам» сохранить инициативу в своих руках. В результате доллар в начале дня попытается выйти в район 56,4 – 56,6 рубля, комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

По его словам, с середины торгов, на фоне попыток восстановления в ценах на нефть, американская валюта может растерять часть потерь. Основным же фактором для динамики основных мировых валют во второй половине торгов станет статистика по запасам углеводородов от Минэнерго США. В случае если они подтвердят данные API, нефть уйдет на новые локальные минимумы, что поддержит доллар и позволит ему сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 57 рублей.

«В краткосрочной перспективе многое будет зависеть от поведения Brent, которое в свою очередь завязано на статистике от Минэнерго. Если отчет подтвердит страхи трейдеров и отразит рост запасов и добычи углеводородов, актив рискует впервые за три недели уйти под отметку 68, что психологически надавит на российскую валюту. Если доходность трежерис продолжит расти, это снова поддержит доллар. В этом случае пара способна взобраться выше области 56,50 руб. Далее, уже в четверг, ориентиром для котировок будут служить итоги заседания Федрезерва, которое завершится сегодня вечером», - поясняет Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.