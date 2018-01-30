Минфин России рассчитывает, что закон о цифровых финансовых активах, которой в том числе устанавливает правовой режим для криптовалют и майнинга, вступит в силу в сентябре 2018 года. Переходный период может составить 90 дней.



Цель документа — определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ, а также урегулирование вопросов, связанных с оборотом цифровых финансовых активов и публичным привлечением денежных средств путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Публичное обсуждение законопроекта пройдет до 12 февраля 2018 года.