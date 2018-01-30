Как подсчитали аналитики банка и ритейлера, кисломолочные продукты - самый популярный продукт среди владельцев карт «Альфа-Банк - Перекресток». В список популярных товаров также попали сыры, фрукты, овощи, птица и охлажденные п/ф, колбасные изделия, молоко и конфеты.

«Продукты – это базовый товар, который обязательно присутствует в наших ежемесячных тратах, а если у нас есть возможность сэкономить, то мы всегда рады ее использовать. Именно поэтому мы видим актуальность интереса к картам «Альфа-Банк - Перекресток» среди наших клиентов - «продуктовая» карта действительно позволяет существенно сократить расходы», - комментирует руководитель по развитию ко-брендовых карт розничного бизнеса Альфа-Банка Георгий Миронов.

В канун подведения итогов первого года проекта Альфа-Банк и Перекресток сделали новогодний подарок своим клиентам и разыграли автомобиль VOLVO V40 CROSS COUNTRY. В середине января по правилам акции был определен победитель - им стал клиент из Москвы и 26 января банк вручил ему автомобиль.

Напомним, с 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2017 года Альфа-Банк провел акцию для клиентов – держателей карт «Перекресток» «В новый год на новом автомобиле». Чтобы получить главный приз - автомобиль необходимо было в период проведения акции совершить по карте минимум одну операцию на сумму от 1 000 рублей - чем больше операций на эту сумму будет совершено, тем больше шанс выиграть главный приз. Также были разыграны дополнительные призы - более 750 млн. бонусных баллов программы «Клуб Перекресток». Кроме того, за все покупки, совершенные по дебетовой или кредитной карте «Перекресток» в период акции, клиенты получили двойные баллы от банка - до 5 баллов за каждые 10 рублей покупки, а с учетом баллов за покупки в категории «Любимые продукты» - до 9 баллов за каждые 10 рублей покупки. Всем владельцам предоплаченных карт «Перекресток» и участникам программы лояльности «Клуб Перекресток», оформившим дебетовую или кредитную карту «Перекресток» в период действия акции, было начислено 15 000 баллов от Альфа-Банка.

Начисление двойных баллов от банка продлено до конца февраля 2018 года. Подробнее о карте «Перекресток» можно узнать на сайте банка .