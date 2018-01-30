В течение последних нескольких дней пользователи биткоина наблюдают существенное снижение размера комиссионных за транзакции - почти в 10 раз, а также общее снижение размера мемпула с неподтвержденными транзакциями.

По словам пользователей, сегодня для подтверждения транзакции в следующем блоке будет достаточно заплатить 1-2 сатоши / байт. Средняя стоимость транзакции в долларовом эквиваленте на сегодняшний день составляет всего $0.25. Таким образом, наблюдается снижение по сравнению с $30 — $40, которые пользователям приходилось платить еще месяц назад.

Как сообщает ForkLog , такие показатели могут объясняться общим снижением стоимости биткоина, но очевидно, что заметно упал и сам размер комиссионных: еще три-четыре недели назад для быстрого подтверждения транзакции приходилось платить более 100 сатоши/байт.

Также, размер мемпула в настоящее время составляет менее 40Мб, хотя еще в середине января этот показатель доходил до 140Мб. Процент SegWit-транзакций в сети биткоина, которые также помогают снизить размер комиссионных, сегодня в общем объеме транзакций оценивается в 16%. Росту числа SegWit-транзакций может помочь более широкое принятие решения крупными компаниями и процессингами вроде Coinbase, Blockchain.info и Bitpay.